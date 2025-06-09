Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Hatay’da termometreler 40 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiliyor. Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi’nde bulunan 25 dönümlük domates tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 800 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyorlar. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, geçen yıl yevmiye 650 TL kazanırken bu yıl yevmiyelerin artmasıyla birlikte 800 TL kazanmaya başladılar.

"Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler sıcağı asla sevmez"

Geçen yıl 650 TL olan yevmiyelerin bu yıl 800 TL olduğunu ifade eden işçibaşı İsa Kara, "Burada 25 dönümlük domates tarlasındayız. Burada işçiler domatesin içindeki yabani otları temizliyorlar. Temizlik yapmazsak ileride toplayamayız. Tarlada çok yabani ot olursa domatesi öldürür. Onun için otlardan temizliyoruz. Bugünler de hava çok sıcak. Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler çok sıcağı da sevmez.

Sıcağı işçiler asla sevmez. İşçiler serin havayı sever. Sıcak da olsa çalışmamız gerekiyor. Sürekli çalışmazsak ekmek bulamayız. Bu yıl yevmiye 800 TL’ye çalışıyoruz ama işçiler yevmiyeleri beğenmiyor. Üreticide yevmiyeye pahalı diyor. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldan beri bu sıcağın altında çalışıyorum. Geçen yıl 650 TL yevmiye olan bu yılda 800 TL oldu. Yevmiyeler 800 TL olunca üretici pahalı diyor ama işçilerde ucuz diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Domates hasadı Allah izin verirse bayramdan sonra başlar" dedi.

"Ben 5 yıldır çalışıyorum ama bu sıcaklıklara alışamadım"

5 yıldır tarım işçisi olarak çalıştığını fakat sıcaklara alışamadığını söyleyen Hasan El Ahmet "Burada domates otu çekiyoruz. Yabani otları çekmezsek mahsul büyümez ve zarar görür. Bu yüzden yabani otları çekmek zorunda kalıyoruz. Yabani otları da çekince faydalı olur ve domateste büyüyebiliyor. Bu sıcaklarda çalışmaya mecburuz ve dayanacağız. Bu durumlarda çalışmasak ekmeğimizin parasını çıkartmayız ve yaşayamayız.

Ben 5 yıldır çalışıyorum ama bu sıcaklıklara alışamadım. Alışmakta zor oluyor. Her sene farklı sıcaklıklar oluyor. Bugün hava çok sıcak. Yevmiyemiz 800 TL ama bu ekonomiye göre para az oluyor. Yevmiye daha çok olmasını isteriz ama üreticide zor durumda, bu yüzden o da fazla veremiyor. Bu şartlarda çalışmak zorundayız yoksa ekmek parasını çıkartamayız" ifadelerini kullandı.