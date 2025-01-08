Açıklanan rakamlara göre ülkemiz genelinde toplam 2 milyon 225 bin 344 işyeri bulunurken, bu işyerlerine bağlı zorunlu sigortalı sayısı ise 16 milyon 831 bin 960 olarak açıklandı.

İllerde ortalama günlük kazanç miktarı ise 1 milyon 260 bin 560 lira olarak kayıtlarda yer aldı.

SGK tarafından açıklanan rakamlara göre ülkemizde en fazla işyeri bulunan il 608 bin 548 ile İstanbul olurken, en az işyerinin bulunduğu il ise bin 381 ile Ardahan oldu.

En zorunlu sigorta kapsamında çalışan kişi sayısının en fazla olduğu il 4 milyon 521 bin 205 ile İstanbul, zorunlu sigorta kapsamında en az kişinin çalıştığı il ise 9 bin 882 ile Ardahan oldu.

Verilere göre günlük ortalama kazancın en yüksek olduğu il 1 milyon 455 bin 290 lira ile İstanbul olurken, günlük ortalama kazancın en düşük olduğu il ise 851 bin 870 lira ile Mardin oldu.

VAN’A AİT VERİLER

SGK 4/a kapsamında illere göre açıkladığı verilere göre Van’da işyeri sayısı 11 bin 968 olarak kayıtlarda yer aldı.

4/a kapsamında zorunlu olarak çalışan kişi sayısı Van’da 115 bin 308 olarak bildirildi. Bu rakamın 85 bin 258’ini erkekler, 30 bin 50’sini ise kadınlar oluşturdu.

Son verilere göre Van’da 4/a kapsamında çalıştırılan işyerlerinin toplam ortalama günlük kazancı ise 936 bin 120 lira olarak kayıtlarda yer aldı.