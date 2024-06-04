Filenin Sultanları olarak bilinen Türk Milli Kadın Voleybol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi'nde önemli bir zafer elde etti. Bu başarılı sonuç, takımın final yolunda ilk 8 için savaştığını gösteriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta maçlarına hazırlanarak puan durumundaki konumunu korumayı hedefliyor.

Filenin Sultanları, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi yenerek puan durumunda üst sıralarda yer almayı başardı. Spor severler, takımın Milletler Ligi'ndeki kaçıncı sırada olduğunu ve sonraki maçının ne zaman olacağını merak ediyor.

Filenin Sultanları'nın 2024 maç takvimi incelendiğinde, takımın önümüzdeki haftalarda Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya gibi güçlü rakipleriyle karşılaşacağı görülüyor. Bu zorlu maçlar, Filenin Sultanları'nın performansını ve puan durumundaki yerini belirleyecek.

Puan durumuna bakıldığında, Filenin Sultanları'nın 18 puanla 4. sırada yer aldığı görülüyor. Lider Polonya 24 puanla zirvede bulunurken, Brezilya 22 puanla ikinci, İtalya ise 19 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Filenin Sultanları, kalan maçlarında göstereceği performansla puan durumunda daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.