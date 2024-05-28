28 Mayıs 2024 Salı Survivor All Star'da Heyecanlı Düello Oyunu Sonucu!

Survivor All Star 2024 yarışmasında bugün oynanan Düello oyununda büyük heyecan yaşandı. Kıran kırana geçen müsabakada sonunda kazanan taraf belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleşen Düello oyununda Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Uzun ve zorlu bir çekişmenin ardından Mavi Takım'dan Özgür Tetik, Düello oyununu kazanarak takımının galip gelmesini sağladı.

Survivor All Star 2024 yarışmasının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların performansları ve takımlar arasındaki rekabet seyircileri her bölümde merakta bırakıyor. Önümüzdeki haftalarda Düello oyunlarının devam etmesi bekleniyor.

Survivor severler, 28 Mayıs Salı günü yaşanan heyecanlı Düello maçının sonucunu sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıyor. Yarışmanın seyrinin önümüzdeki bölümlerde nasıl olacağı ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.