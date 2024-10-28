28 EKİM PAZARTESİ KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelere göre, bu tarih itibarıyla devlet daireleri, öğle saatlerine kadar açık olacak. Yani, 28 Ekim'de resmi kurumlar, saat 13:00'a kadar hizmet verecek ve sonrasında resmi tatil başlayacak. Bu süreç, kamu çalışanlarının ve vatandaşların bu önemli güne hazırlanmasını kolaylaştırırken, acil işleri olanlar için de bir fırsat sunuyor.

29 EKİM SALI GÜNÜ KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim Salı günü resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla, bu günde tüm kamu kurumları kapalı olacak ve vatandaşların devlet dairelerinden hizmet alması mümkün olmayacak. Bu durum, özellikle resmi işlemleri olanlar için planlama yapmayı zorlaştırabilir. Ancak, 29 Ekim’in önemi göz önüne alındığında, bu tatil sürecinin ülkemiz için anlamı oldukça büyük.

PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü bankaların durumuna gelince, bu tarihte bankaların öğle saatlerine kadar açık olacağı bilgisi verilmiştir. Borsa İstanbul da, 28 Ekim'de saat 13:00’e kadar faaliyet gösterecek. Ancak, 29 Ekim’de bankalar ve borsa, resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.