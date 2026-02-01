Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan geçici verilere göre, 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2024 yılında ülkemizi ziyaret eden toplam yabancı sayısı 62 milyon 269 bin 890 olarak açıklanırken, 2025 yılında bu sayı 63 milyon 941 bin 473’e yükseldi. Buna göre yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 2,7 oranında artış kaydetti.

2025 yılında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 35,95 ile ilk sırada yer aldı.

Bu dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

İstanbul 18 milyon 972 bin 699, Antalya 16 milyon 7 bin 580, Edirne 4 milyon 513 bin 763, Muğla 3 milyon 492 bin 746, İzmir 1 milyon 628 bin 89.

VAN’IN SINIR İSTATİSTİKLERİ

2025 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında, 777 bin 369 ziyaretçi sayısı ile Van Türkiye genelinde 8’inci sırada yer aldı.

2024 yılında Van’a 718 bin 657 yabancı ziyaretçi giriş yapmıştı. Buna göre, 2025 yılında Van’a sınır kapıları üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8,2 oranında artış gösterdi.

2025 yılında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 760 bin 217 kişi, demir yolu ile 17 bin 138 kişi giriş yaptı.

Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin illere göre dağılımına bakıldığında, ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin Van’a geliş oranı yüzde 1,47 olarak kayıtlara geçti.