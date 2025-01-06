DHMİ tarafından açıklanan 2024 yılı uçuş verilerine göre ülkemiz genelinde iniş-kalkış yapan toplam uçak sayısı iç hatlarda 902 bin 78, dış hatlarda ise 866 bin 779 oldu.

Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılına göre yüzde 5,5 arttı. İç hatlarda 95 milyon 293 bin 38, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin 726 yolcuya hizmet verilirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcu havalimanlarını kullandı.

2024’te havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarı iç hatlarda 917 bin 816 ton, dış hatlarda ise 4 milyon 23 bin 913 ton olarak gerçekleşti.

VAN’A AİT UÇUŞ VERİLERİ

Uzun yıllardır hem havalimanı kapasitesi hem de uçak sefer azlığı ile sıkça gündeme gelen Van, 2024 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava yolu ile en fazla yolcu taşımacılığının yapıldığı il olurken, ülke genelinde ise 12. sırada yer aldı.

DHMİ tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiki verilere göre 2024 yılında Van Ferit Melen Havalimanında toplam 19 bin 821 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 93’ü dış hat olurken, 19 bin 728’i ise iç hat seferleri olarak istatistiklerde yer aldı.

Van’da 2023 yılında hava yolu ile 1 milyon 549 bin 671 yolcu ağırlanırken, bu oran 2024 yılında yüzde 14 artış gösterdi.

2024 yılı verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 629 bin 801 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 5 bin 217’si dış hat yolcusu olurken, 1 milyon 624 bin 584’ü ise iç hat yolcusu oldu.

2024’te Van Ferit Melen Havalimanına 9 bin 409 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 31’i dış hat olurken, iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 9 bin 378 olarak bildirildi.

2024 yılında Van Ferit Melen Havalimanında bin 51 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış yaptı.