Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan yılın son verilerine göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

Yılsonu itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 920 bin 119, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 47 bin 921 olarak verilerde yer aldı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından aktarılan yılın son verilerine göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 201 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik tablosunu da açıkladı.

Açıklanan istatistiklere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 309 olarak belirtildi.

Van’da bulunan bin 309 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 olarak açıklandı.