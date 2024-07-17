Bu sene YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre lisans ve ön lisans programlarını kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başlayacak. Adaylar, gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen tarihlerde kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıracaklar.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde üniversitelerine kayıt başvurularını tamamlamak zorundadır.

Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi kullanarak e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt için gerekli belgeler arasında mezuniyet diploması, fotoğraf ve diğer üniversite tarafından talep edilen belgeler bulunmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Adayların mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği, yeni tarihli mezuniyet belgesi, katkı payının ödenmesi ile ilgili belge gibi çeşitli belgeler kayıt işlemleri için gereklidir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarına yerleşen adayların askerlik durumları, üniversiteler tarafından kontrol edilecektir. Kayıt yaptıracak adaylar, tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamak zorundadır.

Mezuniyet Durumu ve Geçici Kayıtlar

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak mezun olamayan adaylar, belirlenen tarihlerde geçici kayıt yaptırabileceklerdir. Bu adaylar, mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde kesin kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. Belirlenen tarihlerde mezuniyet belgelerini ibraz etmeyen adayların geçici kayıtları silinecek ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Üniversite kayıtları, 2024-2025 akademik yılı için belirlenen tarihlerde gerçekleşecektir. Adaylar, kayıt süresi içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak üniversitelerine başvurmalı ve kayıt işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Üniversite kayıt süreçleri hakkında daha detaylı bilgi almak için YKS tercih kılavuzunu inceleyebilirler.