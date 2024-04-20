2023 yılında Van’da erkek ismi olarak en çok Ali Asaf tercih edilirken, kız ismi olarak da en çok Zeynep verildi.

2023 yılında yeni doğan 141 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken, yeni doğan 136 oğlan bebeğe Ali Asaf ismi verildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim cinsiyetlerine göre sıralandı.

2023 yılında Van’da yeni doğan bebeklere verilen isimler sıralandığında;

En Çok Verilen Bebek İsimleri Doğum Yılı İl İsim Cinsiyet Sayı Sıra 2023 VAN ALİ ASAF Erkek 136 1 2023 VAN MİRAN Erkek 125 2 2023 VAN MUHAMMED ALİ Erkek 112 3 2023 VAN ÖMER ASAF Erkek 112 3 2023 VAN EYMEN Erkek 108 4 2023 VAN MİRAÇ Erkek 105 5 2023 VAN YUSUF Erkek 104 6 2023 VAN MUHAMMED Erkek 86 7 2023 VAN ARAS Erkek 79 8 2023 VAN ÖMER Erkek 76 9 2023 VAN HAMZA Erkek 75 10 2023 VAN AYAZ Erkek 71 11 2023 VAN UMUT Erkek 64 12 2023 VAN ALPARSLAN Erkek 57 13 2023 VAN YUNUS EMRE Erkek 55 14 2023 VAN ALİ Erkek 54 15 2023 VAN BERAT Erkek 50 16 2023 VAN MERT Erkek 46 17 2023 VAN EMİRHAN Erkek 45 18 2023 VAN MUSTAFA Erkek 45 18 2023 VAN ÇINAR Erkek 44 19 2023 VAN ASAF Erkek 44 19 2023 VAN AHMET Erkek 43 20 2023 VAN ADAR Erkek 43 20 2023 VAN FURKAN Erkek 43 20 2023 VAN POYRAZ Erkek 42 21 2023 VAN EREN Erkek 42 21 2023 VAN ENES Erkek 42 21 2023 VAN EMİR Erkek 42 21 2023 VAN ADEM Erkek 40 22 2023 VAN BÜNYAMİN Erkek 38 23 2023 VAN ENSAR Erkek 36 24 2023 VAN BARAN Erkek 36 24 2023 VAN İBRAHİM Erkek 36 24 2023 VAN MUHAMMED ASAF Erkek 36 24 2023 VAN ABDULLAH Erkek 34 25 2023 VAN YİĞİT ALİ Erkek 33 26 2023 VAN KEREM Erkek 32 27 2023 VAN BURAK Erkek 32 27 2023 VAN HASAN Erkek 32 27 2023 VAN YİĞİT Erkek 32 27 2023 VAN MAHİR Erkek 31 28 2023 VAN TALHA Erkek 31 28 2023 VAN KADİR Erkek 30 29 2023 VAN MUHAMMED EMİR Erkek 29 30 2023 VAN METEHAN Erkek 29 30 2023 VAN HALİL İBRAHİM Erkek 29 30 2023 VAN EMİR ASAF Erkek 29 30

En Çok Verilen Bebek İsimleri Doğum Yılı İl İsim Cinsiyet Sayı Sıra 2023 VAN ZEYNEP Kadın 141 1 2023 VAN MENESA Kadın 112 2 2023 VAN ECRİN Kadın 106 3 2023 VAN ZÜMRA Kadın 105 4 2023 VAN MERYEM Kadın 97 5 2023 VAN ASEL Kadın 90 6 2023 VAN NEHİR Kadın 82 7 2023 VAN LİNA Kadın 77 8 2023 VAN ELİF Kadın 73 9 2023 VAN ESLEM Kadın 72 10 2023 VAN İKRA Kadın 71 11 2023 VAN MASAL Kadın 66 12 2023 VAN AZRA Kadın 64 13 2023 VAN ASYA Kadın 64 13 2023 VAN DEFNE Kadın 64 13 2023 VAN HÜMEYRA Kadın 60 14 2023 VAN ARYA Kadın 60 14 2023 VAN ASMİN Kadın 60 14 2023 VAN LAVİN Kadın 56 15 2023 VAN EFNAN Kadın 56 15 2023 VAN YÜSRA Kadın 55 16 2023 VAN EBRAR Kadın 55 16 2023 VAN HİRANUR Kadın 55 16 2023 VAN HAZAL Kadın 54 17 2023 VAN ELİSA Kadın 53 18 2023 VAN EYLÜL Kadın 49 19 2023 VAN RABİA Kadın 48 20 2023 VAN BELİNAY Kadın 47 21 2023 VAN AHSEN Kadın 46 22 2023 VAN MİRAY Kadın 45 23 2023 VAN ZÜLEYHA Kadın 42 24 2023 VAN MİHRA Kadın 42 24 2023 VAN HİRA Kadın 39 25 2023 VAN RÜMEYSA Kadın 38 26 2023 VAN KUMSAL Kadın 38 26 2023 VAN ARİN Kadın 38 26 2023 VAN İKRANUR Kadın 37 27 2023 VAN ZEHRA Kadın 35 28 2023 VAN MELİSA Kadın 34 29 2023 VAN NİSANUR Kadın 34 29 2023 VAN BÜŞRA Kadın 33 30