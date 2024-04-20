2023 yılında Van’da erkek ismi olarak en çok Ali Asaf tercih edilirken, kız ismi olarak da en çok Zeynep verildi.
2023 yılında yeni doğan 141 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken, yeni doğan 136 oğlan bebeğe Ali Asaf ismi verildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim cinsiyetlerine göre sıralandı.
2023 yılında Van’da yeni doğan bebeklere verilen isimler sıralandığında;
|
En Çok Verilen Bebek İsimleri
|
Doğum Yılı
|
İl
|
İsim
|
Cinsiyet
|
Sayı
|
Sıra
|
2023
|
VAN
|
ALİ ASAF
|
Erkek
|
136
|
1
|
2023
|
VAN
|
MİRAN
|
Erkek
|
125
|
2
|
2023
|
VAN
|
MUHAMMED ALİ
|
Erkek
|
112
|
3
|
2023
|
VAN
|
ÖMER ASAF
|
Erkek
|
112
|
3
|
2023
|
VAN
|
EYMEN
|
Erkek
|
108
|
4
|
2023
|
VAN
|
MİRAÇ
|
Erkek
|
105
|
5
|
2023
|
VAN
|
YUSUF
|
Erkek
|
104
|
6
|
2023
|
VAN
|
MUHAMMED
|
Erkek
|
86
|
7
|
2023
|
VAN
|
ARAS
|
Erkek
|
79
|
8
|
2023
|
VAN
|
ÖMER
|
Erkek
|
76
|
9
|
2023
|
VAN
|
HAMZA
|
Erkek
|
75
|
10
|
2023
|
VAN
|
AYAZ
|
Erkek
|
71
|
11
|
2023
|
VAN
|
UMUT
|
Erkek
|
64
|
12
|
2023
|
VAN
|
ALPARSLAN
|
Erkek
|
57
|
13
|
2023
|
VAN
|
YUNUS EMRE
|
Erkek
|
55
|
14
|
2023
|
VAN
|
ALİ
|
Erkek
|
54
|
15
|
2023
|
VAN
|
BERAT
|
Erkek
|
50
|
16
|
2023
|
VAN
|
MERT
|
Erkek
|
46
|
17
|
2023
|
VAN
|
EMİRHAN
|
Erkek
|
45
|
18
|
2023
|
VAN
|
MUSTAFA
|
Erkek
|
45
|
18
|
2023
|
VAN
|
ÇINAR
|
Erkek
|
44
|
19
|
2023
|
VAN
|
ASAF
|
Erkek
|
44
|
19
|
2023
|
VAN
|
AHMET
|
Erkek
|
43
|
20
|
2023
|
VAN
|
ADAR
|
Erkek
|
43
|
20
|
2023
|
VAN
|
FURKAN
|
Erkek
|
43
|
20
|
2023
|
VAN
|
POYRAZ
|
Erkek
|
42
|
21
|
2023
|
VAN
|
EREN
|
Erkek
|
42
|
21
|
2023
|
VAN
|
ENES
|
Erkek
|
42
|
21
|
2023
|
VAN
|
EMİR
|
Erkek
|
42
|
21
|
2023
|
VAN
|
ADEM
|
Erkek
|
40
|
22
|
2023
|
VAN
|
BÜNYAMİN
|
Erkek
|
38
|
23
|
2023
|
VAN
|
ENSAR
|
Erkek
|
36
|
24
|
2023
|
VAN
|
BARAN
|
Erkek
|
36
|
24
|
2023
|
VAN
|
İBRAHİM
|
Erkek
|
36
|
24
|
2023
|
VAN
|
MUHAMMED ASAF
|
Erkek
|
36
|
24
|
2023
|
VAN
|
ABDULLAH
|
Erkek
|
34
|
25
|
2023
|
VAN
|
YİĞİT ALİ
|
Erkek
|
33
|
26
|
2023
|
VAN
|
KEREM
|
Erkek
|
32
|
27
|
2023
|
VAN
|
BURAK
|
Erkek
|
32
|
27
|
2023
|
VAN
|
HASAN
|
Erkek
|
32
|
27
|
2023
|
VAN
|
YİĞİT
|
Erkek
|
32
|
27
|
2023
|
VAN
|
MAHİR
|
Erkek
|
31
|
28
|
2023
|
VAN
|
TALHA
|
Erkek
|
31
|
28
|
2023
|
VAN
|
KADİR
|
Erkek
|
30
|
29
|
2023
|
VAN
|
MUHAMMED EMİR
|
Erkek
|
29
|
30
|
2023
|
VAN
|
METEHAN
|
Erkek
|
29
|
30
|
2023
|
VAN
|
HALİL İBRAHİM
|
Erkek
|
29
|
30
|
2023
|
VAN
|
EMİR ASAF
|
Erkek
|
29
|
30
|
En Çok Verilen Bebek İsimleri
|
Doğum Yılı
|
İl
|
İsim
|
Cinsiyet
|
Sayı
|
Sıra
|
2023
|
VAN
|
ZEYNEP
|
Kadın
|
141
|
1
|
2023
|
VAN
|
MENESA
|
Kadın
|
112
|
2
|
2023
|
VAN
|
ECRİN
|
Kadın
|
106
|
3
|
2023
|
VAN
|
ZÜMRA
|
Kadın
|
105
|
4
|
2023
|
VAN
|
MERYEM
|
Kadın
|
97
|
5
|
2023
|
VAN
|
ASEL
|
Kadın
|
90
|
6
|
2023
|
VAN
|
NEHİR
|
Kadın
|
82
|
7
|
2023
|
VAN
|
LİNA
|
Kadın
|
77
|
8
|
2023
|
VAN
|
ELİF
|
Kadın
|
73
|
9
|
2023
|
VAN
|
ESLEM
|
Kadın
|
72
|
10
|
2023
|
VAN
|
İKRA
|
Kadın
|
71
|
11
|
2023
|
VAN
|
MASAL
|
Kadın
|
66
|
12
|
2023
|
VAN
|
AZRA
|
Kadın
|
64
|
13
|
2023
|
VAN
|
ASYA
|
Kadın
|
64
|
13
|
2023
|
VAN
|
DEFNE
|
Kadın
|
64
|
13
|
2023
|
VAN
|
HÜMEYRA
|
Kadın
|
60
|
14
|
2023
|
VAN
|
ARYA
|
Kadın
|
60
|
14
|
2023
|
VAN
|
ASMİN
|
Kadın
|
60
|
14
|
2023
|
VAN
|
LAVİN
|
Kadın
|
56
|
15
|
2023
|
VAN
|
EFNAN
|
Kadın
|
56
|
15
|
2023
|
VAN
|
YÜSRA
|
Kadın
|
55
|
16
|
2023
|
VAN
|
EBRAR
|
Kadın
|
55
|
16
|
2023
|
VAN
|
HİRANUR
|
Kadın
|
55
|
16
|
2023
|
VAN
|
HAZAL
|
Kadın
|
54
|
17
|
2023
|
VAN
|
ELİSA
|
Kadın
|
53
|
18
|
2023
|
VAN
|
EYLÜL
|
Kadın
|
49
|
19
|
2023
|
VAN
|
RABİA
|
Kadın
|
48
|
20
|
2023
|
VAN
|
BELİNAY
|
Kadın
|
47
|
21
|
2023
|
VAN
|
AHSEN
|
Kadın
|
46
|
22
|
2023
|
VAN
|
MİRAY
|
Kadın
|
45
|
23
|
2023
|
VAN
|
ZÜLEYHA
|
Kadın
|
42
|
24
|
2023
|
VAN
|
MİHRA
|
Kadın
|
42
|
24
|
2023
|
VAN
|
HİRA
|
Kadın
|
39
|
25
|
2023
|
VAN
|
RÜMEYSA
|
Kadın
|
38
|
26
|
2023
|
VAN
|
KUMSAL
|
Kadın
|
38
|
26
|
2023
|
VAN
|
ARİN
|
Kadın
|
38
|
26
|
2023
|
VAN
|
İKRANUR
|
Kadın
|
37
|
27
|
2023
|
VAN
|
ZEHRA
|
Kadın
|
35
|
28
|
2023
|
VAN
|
MELİSA
|
Kadın
|
34
|
29
|
2023
|
VAN
|
NİSANUR
|
Kadın
|
34
|
29
|
2023
|
VAN
|
BÜŞRA
|
Kadın
|
33
|
30