2023 yılında Van’da erkek ismi olarak en çok Ali Asaf tercih edilirken, kız ismi olarak da en çok Zeynep verildi.

2023 yılında yeni doğan 141 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken, yeni doğan 136 oğlan bebeğe Ali Asaf ismi verildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim cinsiyetlerine göre sıralandı.

 

2023 yılında Van’da yeni doğan bebeklere verilen isimler sıralandığında;

En Çok Verilen Bebek İsimleri

Doğum Yılı

İl

İsim

Cinsiyet

Sayı

Sıra

2023

VAN

ALİ ASAF

Erkek

136

1

2023

VAN

MİRAN

Erkek

125

2

2023

VAN

MUHAMMED ALİ

Erkek

112

3

2023

VAN

ÖMER ASAF

Erkek

112

3

2023

VAN

EYMEN

Erkek

108

4

2023

VAN

MİRAÇ

Erkek

105

5

2023

VAN

YUSUF

Erkek

104

6

2023

VAN

MUHAMMED

Erkek

86

7

2023

VAN

ARAS

Erkek

79

8

2023

VAN

ÖMER

Erkek

76

9

2023

VAN

HAMZA

Erkek

75

10

2023

VAN

AYAZ

Erkek

71

11

2023

VAN

UMUT

Erkek

64

12

2023

VAN

ALPARSLAN

Erkek

57

13

2023

VAN

YUNUS EMRE

Erkek

55

14

2023

VAN

ALİ

Erkek

54

15

2023

VAN

BERAT

Erkek

50

16

2023

VAN

MERT

Erkek

46

17

2023

VAN

EMİRHAN

Erkek

45

18

2023

VAN

MUSTAFA

Erkek

45

18

2023

VAN

ÇINAR

Erkek

44

19

2023

VAN

ASAF

Erkek

44

19

2023

VAN

AHMET

Erkek

43

20

2023

VAN

ADAR

Erkek

43

20

2023

VAN

FURKAN

Erkek

43

20

2023

VAN

POYRAZ

Erkek

42

21

2023

VAN

EREN

Erkek

42

21

2023

VAN

ENES

Erkek

42

21

2023

VAN

EMİR

Erkek

42

21

2023

VAN

ADEM

Erkek

40

22

2023

VAN

BÜNYAMİN

Erkek

38

23

2023

VAN

ENSAR

Erkek

36

24

2023

VAN

BARAN

Erkek

36

24

2023

VAN

İBRAHİM

Erkek

36

24

2023

VAN

MUHAMMED ASAF

Erkek

36

24

2023

VAN

ABDULLAH

Erkek

34

25

2023

VAN

YİĞİT ALİ

Erkek

33

26

2023

VAN

KEREM

Erkek

32

27

2023

VAN

BURAK

Erkek

32

27

2023

VAN

HASAN

Erkek

32

27

2023

VAN

YİĞİT

Erkek

32

27

2023

VAN

MAHİR

Erkek

31

28

2023

VAN

TALHA

Erkek

31

28

2023

VAN

KADİR

Erkek

30

29

2023

VAN

MUHAMMED EMİR

Erkek

29

30

2023

VAN

METEHAN

Erkek

29

30

2023

VAN

HALİL İBRAHİM

Erkek

29

30

2023

VAN

EMİR ASAF

Erkek

29

30

En Çok Verilen Bebek İsimleri

Doğum Yılı

İl

İsim

Cinsiyet

Sayı

Sıra

2023

VAN

ZEYNEP

Kadın

141

1

2023

VAN

MENESA

Kadın

112

2

2023

VAN

ECRİN

Kadın

106

3

2023

VAN

ZÜMRA

Kadın

105

4

2023

VAN

MERYEM

Kadın

97

5

2023

VAN

ASEL

Kadın

90

6

2023

VAN

NEHİR

Kadın

82

7

2023

VAN

LİNA

Kadın

77

8

2023

VAN

ELİF

Kadın

73

9

2023

VAN

ESLEM

Kadın

72

10

2023

VAN

İKRA

Kadın

71

11

2023

VAN

MASAL

Kadın

66

12

2023

VAN

AZRA

Kadın

64

13

2023

VAN

ASYA

Kadın

64

13

2023

VAN

DEFNE

Kadın

64

13

2023

VAN

HÜMEYRA

Kadın

60

14

2023

VAN

ARYA

Kadın

60

14

2023

VAN

ASMİN

Kadın

60

14

2023

VAN

LAVİN

Kadın

56

15

2023

VAN

EFNAN

Kadın

56

15

2023

VAN

YÜSRA

Kadın

55

16

2023

VAN

EBRAR

Kadın

55

16

2023

VAN

HİRANUR

Kadın

55

16

2023

VAN

HAZAL

Kadın

54

17

2023

VAN

ELİSA

Kadın

53

18

2023

VAN

EYLÜL

Kadın

49

19

2023

VAN

RABİA

Kadın

48

20

2023

VAN

BELİNAY

Kadın

47

21

2023

VAN

AHSEN

Kadın

46

22

2023

VAN

MİRAY

Kadın

45

23

2023

VAN

ZÜLEYHA

Kadın

42

24

2023

VAN

MİHRA

Kadın

42

24

2023

VAN

HİRA

Kadın

39

25

2023

VAN

RÜMEYSA

Kadın

38

26

2023

VAN

KUMSAL

Kadın

38

26

2023

VAN

ARİN

Kadın

38

26

2023

VAN

İKRANUR

Kadın

37

27

2023

VAN

ZEHRA

Kadın

35

28

2023

VAN

MELİSA

Kadın

34

29

2023

VAN

NİSANUR

Kadın

34

29

2023

VAN

BÜŞRA

Kadın

33

30

Kaynak: WanHaber/Zehra Boğatekin Akman