Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 5'lik ek zammı içeren teklifi görüşerek çalışmalara başlayacak. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zam oranı yüzde 5 ilave zam 2024 ilk 6 ayı için yüzde 42,6’ya yükseltilecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olacak.

Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis genel kurulunda Salı günü görüşülmeye başlanacak. Teklifin genel kurulda yasalaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak’ta başlamıştı. Ancak emekliye ek zam için yasal düzenleme gerektiğinden hesaplara henüz yeni oranlar yansımadı. Şu anda emeklilere yatırılan maaşlarda kök aylıklara yapılan yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışları bulunuyor. Daha sonra ek zamdan kaynaklanan farklar da emeklilerin hesabına yatırılacak. emekliye ek zam düzenlemesinin ardından yeni zamlı maaşlar ay sonuna kadar, en geç ise Şubat ayının ilk haftasında milyonlarca emeklinin hesabına geçecek.

EMEKLİ TABAN MAAŞ İÇİN 2500 LİRALIK FARK

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, yasa çıktıktan sonra kök aylıklar yüzde 42,6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Daha sonra da çıkan tutar ve yapılan ödeme arasındaki fark hesaplara yatırılacak. Bu ay maaş gününde 7 bin 500 lira ödeme yapılana 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.

KÖK AYLIKLAR DEĞİŞECEK

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur en düşük kök maaş ek ödeme dahil 6.820, 84 TL idi. Bu aylık yüzde 42,6 zam ile 9.726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.729 liraya çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4.721,80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 6.733,29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi 3.266,71 TL daha eklenerek 10 bin liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7 bin 616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 42,6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.

EK ÖDEME TAVANI DEĞİŞTİ

Refah payıyla birlikte yüzde 42,6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Kök aylığa (Aralık tutarı) yüzde 42,6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bulunacak tutar emekliye ödenecek.