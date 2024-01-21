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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, LGS'ye hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. LGS'ye hazırlık süreci için öğrencilere başarılar dileyen Balcı, gelecek ile ilgili nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere azimle çalışmalarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Balcı, "İnsanları birbirinden farklı kılan özellik, zeki olmanın yanında çalışkan olmaktır. Çalışkan olmak da yetmez, vazgeçmemek ve dirençli olmak gerekir. Bir plan, program dahilinde çalışmalısınız. Ayrıca hepinizin büyük hayalleri olsun. Bu hayallere ulaşacak küçük küçük hedefler belirleyin. Sonunda güzel yerlerde okursunuz. Sizler için keyifli olur. Bu nedenle azimle çalışmayı ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Balcı öğretmen ve öğrencilere kitap hediye ederek programını sonlandırdı.