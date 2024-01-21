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DEM Parti’nin yerel seçim hazırlıkları ve ön seçim süreci Kürt hareketinde yeni ve dinamik dalga yaratmış görünüyor. DEM Parti’nin ön seçimleri Kürtler açısından 31 Mart’ın idmanına dönüşürken, partinin Türkiye’nin batısındaki stratejisi ise henüz netleşmiş değil.

DEM Parti’nin özellikle İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor, zira bu sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de kaderini belirleyecek bir karar olacak.

Öte yandan DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarması halinde hangi ismi sahneye çıkaracağı, eşbaşkanlık sistemini burada da işletip işletmeyeceğini bilmiyoruz.

Fakat bu konuda son derece enteresan bir gelişmeyi aktarayım:

Dün eşi Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden Başak Demirtaş’la bugün (21 Ocak) kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Bu “sıradan” görüşmemizden haber değeri büyük bir bilgi çıktı!

Zira görüşme esnasında Başak Demirtaş’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabileceğine dair iddiaları sordum.

Başak hanımın açıklaması son derece açık, netti ve paylaşmamda da herhangi bir sakınca görmediğini söyledi.

Başak Demirtaş yaptığımız görüşmede, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” dedi.

Böylece Başak Demirtaş’ın DEM Parti’den teklif gitmesi halinde aday olabileceğini birinci ağızdan teyit etmiş olduk. Görüşmemizde Demirtaş ayrıca şunları söyledi: “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz.”

Neticede Başak Demirtaş topu partisine atmış durumda ama anladığım kadarıyla bu kararını da eşi Selahattin Demirtaş’la yaptığı görüşmeden sonra aldı.

Şimdilik bu kadarını aktarmakla yetineyim ama anlaşılan yerel seçimler yaklaştıkça ortalık hareketlenecek.