Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta takımların transfer arayışları sürüyor. Artı Değer Van Spor FK’de de bazı futbolcularla yolların ayrılması, yeni futbolcuların da kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

2. yarının ilk maçında (18. Hafta maçı) Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak.

Takviye edilmiş kadrolarla maça çıkacak olan takımların performansları şimdiden merak edilirken, futbolseverler maçların oynanacağı tarihi iple çekiyor.

KIRMIZI GRUP’TA 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

18.01.2025 14:00 Serik Belediyespor - Ankara Demirspor

18.01.2025 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Giresunspor

18.01.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor

19.01.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

19.01.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Merkür Jet Erbaaspor

19.01.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor

19.01.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Somaspor

19.01.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Menemen FK

19.01.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü