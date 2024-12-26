Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zorlu ilk devre maçları tamamlanırken, gözler şimdiden 2. devre maçlarına çevrilmiş durumda.

Ligin ikinci yarısına daha iddialı başlamak isteyen takımlar eksik mevkilere transfer arayışlarını sürdürürken, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de hem teknik direktör hem kaleci hem de sağ bek oyuncusu açıkladı.

Teknik direktörlük için Serhat Gülpınar’la anlaşan Artı Değer Van Spor FK, Yeni Malatyaspor’dan kaleci Abdulsamed Damlu ve son olarak Arnavutköy Belediyespor’da mücadele eden sağ bek oyuncusu Seyit Gazanfer’le de anlaştıklarını duyurdu.

2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2. Yarının ilk maçları 18 – 19 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ilk sınavını deplasmanda Belediye Derince Spor’a karşı verecek. Bu maç 19 Ocak 2025 Pazar günü Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

Ligin ilk yarısında Artı Değer Van Spor FK kendi sahasında, rakibi Derince Belediye Spor’u 2 – 1’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.