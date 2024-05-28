TFF 2. Lig Play-Off finalinin oynanacağı il Sivas olarak belirlendi. Temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 1461 Trabzon FK’ye yarı finalde elenerek saf dışı kalmasının ardından finalin adı 1461 Trabzon FK - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü oldu.

Geçtiğimiz yıl da play-off’ta 1461 Trabzon FK’ye mağlup olarak 1. Lig hayalini bu yıla erteleyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu yıl da söz konusu hayali gerçekleştiremedi.

FİNAL SİVAS’TA

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1461 Trabzon FK-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasında 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 20.00'de Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.