- 1959 yılına kadar Türkiye'de ulusal lig formatında bir lig sistemi yoktu. Daha çok bölgesel ligler ve kupa müsabakaları yapılıyordu.
- 1959 yılında modern anlamda ilk ulusal lig olan Türkiye Profesyonel Futbol Ligi (bugünkü Süper Lig) kuruldu. Bu tarihten önce kazanılan şampiyonluklar ulusal lig şampiyonluğu olarak kabul edilmemektedir.
- 1959 öncesi şampiyonluklar daha çok bölgesel veya Türkiye Kupası gibi kupa müsabakalarında elde edilmişti. Bu nedenle Süper Lig'in resmî şampiyonluk kayıtlarında yer almamaktadır.
- Süper Lig, 1959 yılında kurulduğu için kulüplerin Süper Lig şampiyonluk sayıları da 1959 yılından itibaren hesaplanmaktadır. 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar, kulüplerin tarihsel başarıları arasında yer alsa da resmî Süper Lig kayıtlarında gösterilmemektedir.
Dolayısıyla 1959 öncesi şampiyonluklar, modern Süper Lig organizasyonu öncesinde elde edildiği için resmî şampiyonluk sayılarına dahil edilmemektedir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi