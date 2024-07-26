Şişenin içinde 6 Ağustos 1876 tarihli bir not ve 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti bulundu. Şişenin, Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale'in sahip olduğu ve popüler bir gezinti gemisi olan Neptune'den geldiği belirlendi. Şişe, okyanusta 148 yıl kaldıktan sonra, bırakıldığı yerden sadece 15 mil uzaklıktaki sahilde bulundu.

Şişe İçindeki Not ve Kartvizit Bulundu

Murphy, bulduğu şişeyi açarak içindeki kağıdı incelemeye başladı. El yazısıyla yazılmış notun çözülmesi 48 saat sürdü. Notta, “Yacht Neptune, Atlantic City, New Jersey açıklarında. 6 Ağustos - 76” şeklinde ifadeler yer alıyordu.

Tarihi Araştırma Sonuçları

Murphy, şişenin 1800'lerden kalmış olabileceğini araştırmalar sonucunda öğrendi. İçindeki kartvizit, Philadelphia'dan bir enstrüman şirketine aitti. 1874 tarihli bir makale, Neptune'un Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale'e ait olduğunu belirtiyordu. Neptune, Gale'in cazibesi sayesinde dönemin popüler gezinti gemilerinden biriydi.

Murphy, “Herkes bu şişenin gizemini ve Philadelphia ile Güney Jersey arasındaki bağlantıyı merak ediyor. Şişeden elde edebileceğimiz bilgileri görmek çok heyecan verici,” dedi.