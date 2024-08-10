Van ve çevresinde 10 Ağustos 2024 günü için nöbetçi eczanelerin listesi belli oldu. Acil durumlarda ihtiyaç duyduğunuz ilaçları bulabileceğiniz eczaneler, çeşitli ilçelerde hizmet vermeye devam ediyor. İşte bugün Van'da açık olan nöbetçi eczaneler:

Nilüfer Eczanesi (İpekyolu): Hastane 2. Cadde, Urartu Oteli Karşısı, No:6/A. Telefon: 0432 214 14 04

(İpekyolu): Hastane 2. Cadde, Urartu Oteli Karşısı, No:6/A. Telefon: 0432 214 14 04 Nefes Eczanesi (İpekyolu): Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Ezberciler İş Merkezi B Blok, No:4B. Telefon: 0432 215 73 71

(İpekyolu): Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Ezberciler İş Merkezi B Blok, No:4B. Telefon: 0432 215 73 71 Yeni Derman Eczanesi (İpekyolu): Hatuniye Mahallesi, Özel Akdamar Hastanesi Karşısı, Güven Evleri A.Blok No:7. Telefon: 0432 216 14 84

(İpekyolu): Hatuniye Mahallesi, Özel Akdamar Hastanesi Karşısı, Güven Evleri A.Blok No:7. Telefon: 0432 216 14 84 Saydan Eczanesi (İpekyolu): Kazım Karabekir Caddesi, Turkuaz AVM Karşısı, No:2. Telefon: 0432 215 65 04

(İpekyolu): Kazım Karabekir Caddesi, Turkuaz AVM Karşısı, No:2. Telefon: 0432 215 65 04 Beyoğlu Eczanesi (Edremit): Havaalanı Kavşağı, DSİ Karşısı, İpekyolu Bulvarı, No:242. Telefon: 0543 449 62 78

(Edremit): Havaalanı Kavşağı, DSİ Karşısı, İpekyolu Bulvarı, No:242. Telefon: 0543 449 62 78 Müfide Eczanesi (Tuşba): Üniversite Hastanesi Dönüşü, Kampüs Galericiler Sitesi Yanı, No:41. Telefon: 0505 058 62 81

(Tuşba): Üniversite Hastanesi Dönüşü, Kampüs Galericiler Sitesi Yanı, No:41. Telefon: 0505 058 62 81 Öz Tunç Eczanesi (Erciş): Yeni Devlet Hastanesi Karşısı, Çınarlı Mahallesi, Şehitler Caddesi, Dış Kapı No:91/C. Telefon: 0546 602 63 39

(Erciş): Yeni Devlet Hastanesi Karşısı, Çınarlı Mahallesi, Şehitler Caddesi, Dış Kapı No:91/C. Telefon: 0546 602 63 39 Akıllı Eczanesi (Erciş): Beyazıt Mahallesi, Emniyet Caddesi, No:10, Kentsel Dönüşüm Dükkanları, Manolya Pastanesi Karşısı.

(Erciş): Beyazıt Mahallesi, Emniyet Caddesi, No:10, Kentsel Dönüşüm Dükkanları, Manolya Pastanesi Karşısı. Elbak Eczanesi (Başkale): Başkale Devlet Hastanesi Yanı, No:248. Telefon: 0432 651 37 33

(Başkale): Başkale Devlet Hastanesi Yanı, No:248. Telefon: 0432 651 37 33 Gündüz Eczanesi (Özalp): Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:39/A. Telefon: 0432 712 27 27

(Özalp): Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:39/A. Telefon: 0432 712 27 27 Hayat Eczanesi (Muradiye): Hastane Caddesi, No:31, Muradiye/Van. Telefon: 0432 451 20 32

(Muradiye): Hastane Caddesi, No:31, Muradiye/Van. Telefon: 0432 451 20 32 Sağlık Eczanesi (Gevaş): Orta Mahallesi, Sakarya Caddesi, Dış Kapı No:13/A. Telefon: 0432 612 32 32

(Gevaş): Orta Mahallesi, Sakarya Caddesi, Dış Kapı No:13/A. Telefon: 0432 612 32 32 Güzelsu Eczanesi (Gürpınar): Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:12C. Telefon: 0432 551 22 12

(Gürpınar): Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:12C. Telefon: 0432 551 22 12 Onur Eczanesi (Çaldıran): Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi, Vali Münir Karaloğlu Caddesi, No:7B. Telefon: 0432 412 36 65

(Çaldıran): Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi, Vali Münir Karaloğlu Caddesi, No:7B. Telefon: 0432 412 36 65 Çatak Eczanesi (Çatak): Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Dış Kapı No:13D. Telefon: 0432 512 22 23

Bu eczaneler, günün her saati ilaç ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmet vermektedir. Acil durumlarda bu listeden yararlanarak size en yakın nöbetçi eczaneye başvurabilirsiniz.