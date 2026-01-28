İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kısıklı köyünde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, güne dondurucu ayazda kar temizliğiyle başlıyor. Gece saatlerinde etkisini artıran aşırı soğuk nedeniyle buz tutan ahır yollarını küreklerle açan köylüler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemek için harcıyor.

Yaz aylarında biçilerek sarp yamaçlarda istiflenen ot bağları, karın gelişiyle birlikte araç ulaşımının olmadığı bölgelerden insan gücüyle indiriliyor. Metrelerce karın altından kazılarak çıkarılan otlar, brandaların üzerine yerleştiriliyor. Karın kaygan zemininden faydalanan besiciler, ot yüklü brandaları dik yamaçlardan aşağı kaydırarak yerleşim yerlerine ulaştırıyor.

Bölgedeki kış mücadelesinin sembolü haline gelen bu yöntemle hayvanların kışlık yem ihtiyacı karşılanıyor.

Dondurucu soğuğa rağmen üretimden vazgeçmeyen köy sakinlerinden Seyithan Avcı, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"Burada sadece karla değil, dondurucu ayazla da mücadele ediyoruz. Gece eksi 25 dereceleri görüyoruz; bazen nefesimiz bile buz tutuyor. Dağlarda istiflediğimiz otları brandaların üzerine yükleyip karda kaydırarak bin bir güçlükle indiriyoruz. Ellerimiz uyuşsa da bu bizim baba mesleğimiz, hayvanlarımız için bu zorluğa katlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğanın tüm zorluklarına rağmen geleneksel yöntemlerle hayvancılığı sürdüren Kısıklı köyü sakinleri, beyaz örtü altındaki bu zorlu mesailerine bahar aylarına kadar devam edecek.