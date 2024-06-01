Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük "Birleşik Müşterek Tatbikatı" EFES-2024’ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler , "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZORUNLU ASKERLİK DEVAM EDECEK Mİ?

Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir." diyerek cevapladı.