Banka, eğer hesap sahipleri belirtilen tarihe kadar işlem yapmazlarsa, paralarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceğini vurguladı; bu durum, birçok kişinin yıllardır farkında olmadığı bir kaybı beraberinde getirebilir.

Zamanaşımına Uğrayan Hesaplar İçin Acil Önlem

Ziraat Bankası, yıllık olarak güncellediği 'Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar' listesini paylaşarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre belirli bir süre işlem yapılmayan hesapların zamanaşımına gireceğini açıkladı. Bu durum, birçok vatandaşın unutmuş olabileceği hesaplarındaki paraların kaybolması riskini artırırken, banka, hesap sahiplerini bu konuda uyararak, 15 Haziran 2025 tarihine kadar şubelere başvurmaları gerektiğini bildirdi.

İnternetten Sorgulama İmkanı

Müşterilerin mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla Ziraat Bankası, internet sitesi üzerinden hesap sorgulama imkanı sundu. Hesapları zamanaşımına uğrama riski taşıyan bireylerin, adlarının listede olup olmadığını hızlıca kontrol edebileceği belirtildi; ayrıca, listede ismi bulunan müşterilerin en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeleri gerektiği, aksi halde hesaplarındaki paraların TMSF’ye devredileceği hatırlatıldı.