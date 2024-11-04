Kariyerinde Tarihi An

Zeynep'in kariyerindeki en önemli başarı olarak kayıtlara geçti ve Türk tenis tarihine damga vurdu.Zeynep, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaparak ilk turda Arjantinli Maria Lourdes Carle'yi, ardından da Fransız Elsa Jacquemot'u geçti. Çeyrek finalde ise Meksika'nın 1 numaralı seri başı olan Renata Zarazua'yı mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Yarı finalde Alina Korneeva’yı da geçerek finale ulaşan Zeynep, yağmur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final maçlarını aynı gün oynayarak büyük bir mücadele örneği sergiledi.

Tarih Yazdı ve Klasmanda Yükseldi

Zeynep'in bu zaferi, onu Çağla Büyükakçay'dan sonra WTA turnuvasında teklerde şampiyonluk elde eden ikinci Türk tenisçi yaptı. 22 yaşındaki sporcunun dünya sıralamasında 36 basamak birden yükselerek 91. sıraya gelmesi, onun gelecekteki başarıları için umut verici bir işaret oldu.