Van’da dün saat 23.19’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe sebep olan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan; “Deprem bir kez daha yüzünü hepimize gösterdi. 4.4 şiddetindeki depremden dolayı halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birimlerimize şimdiye kadar ulaşan olumsuz bir bildirim yoktur. Olası bir depremin etkilerini en aza indirecek tüm tedbirleri almak için gerekli çalışmaları başlatmıştık” diye kaydetti.

“ÖNCELİĞİMİZ KENTİMİZİ AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRMEK”

Başkan Zeydan, paylaşımının devamında; “Öncelikle dirençsiz-dayanıksız yapı stoğunun tespiti ve dönüştürülmesi ve AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) nin acilen kurulması çalışmalarına hızla başladık. Bugüne kadar bu hazırlıkların yapılmaması kentimiz ve halkımız adına büyük bir talihsizliktir. Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini en aza indirecek tedbirleri alabiliriz. Önceliğimiz kentimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.