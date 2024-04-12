Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Türkiye genelindeki tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğruyoruz. Sadece dün 5 bin 660 kişinin müzemizi ziyaretiyle rekor bir rakama ulaştık" dedi.

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

EN FAZLA İLGİ 'ÇİNGENE KIZI'NA

Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli Çingene Kızı mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018'de ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçanın da sergilendiği mozaikler, ziyaretçilerin müzeye girdikleri andan itibaren ilk uğrak noktası oluyor. Her yıl ziyaretçi sayısını artıran Zeugma Mozaik Müzesi'ne Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde 5 bin 660 kişi gelip, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Özellikle bayram tatili dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Çomak, bayramın 2'nci gününde ise, rekor günlük ziyaretçi sayısına ulaştıklarını dile getirerek, "Bayramın 3'üncü günündeyiz. Müzemize akın akın ziyaretçi geliyor. Özellikle yerli ziyaretçilerin müzemize olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Özellikle bayramın 2'nci gününde, dün 5 bin 660 ziyaretçiyi ağırladık. Zeugma Mozaik Müzesi'nin tüm zamanlardaki en büyük günlük ziyaretçi rekoruydu bu rakam. Bugün bu rakamları daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Bugün yarım gün olmasına rağmen gün ortasına kadar 3 bin ziyaretçi şu anda müzemize girdi. Dışarıda da yüzlerce ziyaretçi sabırsızlıkla bekliyor. Başta Çingene Kızı çok dikkat çekiyor. Uluslararası alanda bir marka. Burada Zeugma Antik Kenti'nden gelen, 1990'lı yıllarda gelen ve bugün yaşayan müze olarak teşhir edilen diğer mozaiklerimiz de var. Mitolojiye konu olmuş çok özel mozaiklerimiz de var. Zeugma mozaikleri 3 boyutlu. Yaklaşık 7 bin metrekare sergileme alanına sahip müzemiz. Bunun 3 bin metrekaresi sadece mozaiklerle teşhir tanzim olarak kullanılmakta. 7 bin metrekarede 2 bloktan oluşan büyük bir salon. Müzemiz 30 bin metrekarelik bir alana sahip. Bayram süresinde ziyaretçi sayısında şu ana kadar 26 bin rakamına ulaştık. Bayramın bitmesinde 2,5 gün var ve biz 26 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Müze ziyaretçileri açısından çok özel bir rakam" diye konuştu.

Ziyaretçiler de bayram tatilini değerlendirmek amacıyla Gaziantep'e geldiklerini ve Zeugma Müzesi'ne hayran kaldıklarını söyledi.