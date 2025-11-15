Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Zernek Mahallesi’nde bulunan ve geçmişi yaklaşık 2800 yıl öncesine uzanan Zernek (Hamurkesen) Kalesi, uzun süredir restore edilmeyi bekliyor. Mahalleliler, hem tarihi hem de manevi değeri nedeniyle yapının güçlendirilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Buna rağmen yıllardır devam eden başvuruların, onay almasına rağmen ödenek çıkmadığı için ilerlemediği iddia ediliyor.

KAYA: ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Kalenin Urartu döneminde ticaret ve göç yollarını kontrol etmek için inşa edildiğini belirten Van Şehir Okumaları Koordinatörü Muhlis Kaya, kalenin normalde beş katlı olduğunu ancak bugün yalnızca iki katının ayakta kaldığını, bu iki katın ise kullanılamayacak ölçüde yıkıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölge, Urartu’nun hem ticaret yollarını kontrol ettiği hem de bu yollar üzerine savunma kaleleri yaptığı bir hat üzerinde. Çavuştepe, Hoşap, Anzaf gibi yapılarla aynı güzergah üzerinde yer alıyor. Kalenin şu anki durumu oldukça tehlikeli ve acil müdahale gerekiyor.”

Kaya, bölgenin tarihsel yapısının yanında manevi bir merkez olarak da görüldüğünü aktararak, Türkiye’nin farklı illerinden ve Kuzey Irak’tan insanların şifa aramak için köye geldiğini söyledi.

Kaya, “Köyde mistik hikayelerden, evliyaların varlığına kadar çok sayıda anlatı var. Psikolojik olarak zor günler geçiren bazı insanlar kalede bir - iki gün kalıp sessizce dinleniyor ama yapı yıkılacak durumda ve tehlike oluşturuyor.” dedi.

MUHTAR SÜTÇÜ: YILLARDIR BEKLİYORUZ

Zernek Mahalle muhtarı Şükrü Sütçü de yıllardır yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek; “Burası eski bir Müslüman yerleşimi. Cami ve medreselerin olduğu, 72 evliyanın yaşadığı söylenen bir alan. 1992’de tarihi Zernek caminin restorasyonu yapıldı ama kaleye dokunulmadı. 2007’de kalenin restore edileceğine dair proje onaylandı ancak o günden bu yana hiçbir ödenek gelmedi. İlgili kurum ve müdürlükler bize ‘projeniz onaylı, ödenek gelirse ihaleye çıkılır’ diyor, bizler de yıllardır bekliyoruz” diye kaydetti.

Birinci aza Abdullah Akın ise hem tarihi hem de inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyan kalenin kurtarılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.