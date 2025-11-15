Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarına ilişkin programlar duyuruldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin oynayacağı takımlar, saha bilgileri ve karşılaşmaların saatleri paylaşıldı.

İşte Van ekibinin 15, 16 ve 17. hafta karşılaşma bilgileri;

Temsilcimiz 15. haftada sahasında Serik Spor Futbol A.Ş’yi konuk edecek. Galibiyet parolasıyla taraftarı karşısında çıkacak olan Van ekibi 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir stadında rakibini ağırlayacak.

Van ekibi 16. haftada 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübüne konuk olacak. Manisa 19 Mayıs stadında oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK, 17. haftada ise yine taraftarı karşısında ter dökecek. 14 Aralık Pazar günü Eminevim Ümraniyespor’u Van Atatürk Şehir stadında ağırlayacak olan Van ekibinin maçı saat 16.00’da başlayacak.

VAN SPOR 14. HATF MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜ KONUK EDECEK

Kırmızı siyahlı ekibin yer aldığı Trendyol 1. Lig’de 14. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 14. afta maçında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Müsabaka 23 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda olacak.