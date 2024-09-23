Kenevir ve Uyuşturucu Haplar Yakaladı

Bu operasyonlar kapsamında, tam 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Ayrıca, operasyonlarda 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ile kök skunk ve 188 bin adet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Bu kapsamlı başarı, ülke genelindeki uyuşturucu mücadelesinin kararlılığını gözler önüne seriyor.

Koordineli Çalışma ile Zehir Tacirleri Çökertildi

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonuyla pek çok ilde yapılan baskınlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 63’ü tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

Kararlı Mücadele Vurgusu

Operasyonlar hakkında konuşan Yerlikaya, "Zehir tacirlerinden ülkemizi temizleme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı. Bu durum, hükümetin uyuşturucu ile mücadeledeki azmini bir kez daha gösterdi.

Uyuşturucu İle Mücadelede İleri Adımlar

Devletin ilgili birimlerinin koordineli çalışması, uyuşturucu suç örgütleriyle mücadelede önemli bir rol oynamakta ve bu tür operasyonlar, detaylı çalışmaların ve sağlam iradenin bir yansıması olarak öne çıkıyor.