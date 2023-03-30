Emekli maaşı zammı ile en düşük aylık 7.500 TL’ye yükselirken bir haber de asgari ücret cephesinden geldi.

‘Asgari ücrete zam yapılacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından net bir yanıt vererek, “Temmuzda asgari ücrete ara zam var" dedi.

GÖZLER MART AYI ENFLASYONUNDA

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı üzerinde doğrudan etki eden enflasyon rakamları böylece bir kez daha önem kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan Pazartesi günü duyuracak. Böylece 3 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. Mart ayı enflasyonu öncesi içinse kritik öneme sahip enflasyon tahmini ise şimdiden netleşti.

Ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 2,85 artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde enflasyondaki artış hızı düşse de seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, erken emeklilik, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ForeksHaber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 2,78 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 51,31, ortalama yüzde 51,23 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,93 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 52,51 ve yüzde 49,98 oldu.

Şubat ayında açıklanan TÜFE’ye göre yıllık enflasyon yüzde 55,18 seviyesinde gerçekleşmişti.

3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyonun Mart ayında yüzde 2,85 gelmesi halinde SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 aylık zam oranı 13,14, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 14,14 olacak.

ASGARİ ÜCRETTE 10 BİN LİRA ÜSTÜ BEKLENTİSİ

Asgari ücret sene başında net olarak 8.506 TL olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan 3 aylık enflasyon tahminine göre asgari ücret de 9.623 TL olarak hesaplandı. Ancak ekonomistlerin ortak görüşü Temmuz ayında yapılacak zam ile yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.

Süperhaber