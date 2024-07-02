Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Z kuşağı kimlerden oluşuyor? Bu jenerasyon, dijital dünyanın tam ortasında büyüdü ve teknolojiyle iç içe bir yaşam sürdü. Z kuşağı, genellikle 2000'li yılların başından 2010'ların sonlarına kadar doğan bireyleri kapsar. Bu kuşak, akıllı telefonları ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanarak büyüdü. İnternete ve dijital teknolojilere hakimiyetleri ile bilinirler.

Z kuşağı, bilgiye hızlı erişim ve çevrimiçi iletişim konularında oldukça beceriklidir. Kültürel çeşitliliğe ve toplumsal eşitliğe duyarlıdırlar. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal adalet gibi konuları da önemserler. İş ve eğitim hayatlarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma eğilimindedirler ve esnek çalışma düzenlerine uyum sağlayabilirler.

Z kuşağının dikkat süreleri genellikle kısa olabilir, bu yüzden hızlı ve özgün içeriklere yönelim gösterirler. Bağımsız çalışma ve girişimcilik gibi alanlarda da ilgi gösteren Z kuşağı, geleneksel iş modellerine kıyasla farklı tercihler yapabilirler.