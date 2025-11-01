Kosova'daki Yüksek Mahkeme, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü giyilmesini yasaklayan kararının aleyhinde açılan davayı reddederek, Bakanlığın aldığı kararı onadı.

Telegrafi'nin haberine göre, Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı'nın (Arrita), Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na (MASHTI) karşı, kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasıyla ilgili açtığı davanın asılsız olduğu kararını vererek söz konusu itiraz ile ilgili ret kararı verdi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKAN ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Özellikle lise öğrencilerinin şikayetleri ile ilgili Arrita, Bakanlık hakkında Kosova Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin iptal edilmesi konusunda başvuruda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, son dört yılda başörtüsü taktığı için okullarından uzaklaştırılan veya okula etmesi engellenen çok sayıda kız öğrenciden şikayet alındığı belirtilmişti.

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Söz konusu başvuruyla ilgili Yüksek Mahkeme, Bakanlığın öğrencilerin kılık kıyafet kurallarını belirleme yetkisine sahip olduğunu teyit ederek, yapılan itiraz hakkında ret kararı alındığını açıkladı. Kararın gerekçesinde, ise Üniversite Öncesi Eğitim Kanunu ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu'na dayanarak öğrencilerin davranış ve giyimlerine ilişkin kuralları belirleme konusunda açık yasal yetkisi olduğunu vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından uzaklaştırılması, 2010 yılından bu yana yüzde 92'si Müslüman olan Kosova'daki tartışmalı konulardan biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 2010 ve 2014 yıllarındaki idari talimatlarla kamuda başörtüsü giyilmesi "dini üniforma" yasağı adı altında gündeme gelmiş, uygulamaya sokulmuştu.

Kosova İslam Birliği, o dönemde yasağa itiraz ederek, başörtüsünün bir "dini üniforma" olmadığını savunmuş, başörtüsünün bir dini vecibe olduğuna vurgu yapılmıştı.