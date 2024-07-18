Despina Vandi'nin İzmir Konseri İptal Edildi

Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir Çeşme'de sahne alacağı konserde, sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri nedeniyle sahneye çıkmak istemedi. Bu olayın ardından konser iptal edildi ve büyük bir tartışma başladı.

Olayın Ayrıntıları

Konser için tiyatroda toplanan seyirciler, Despina Vandi'nin sahneye çıkmasını beklerken, uzun bir bekleyişin ardından sahneye çıkmadığını öğrendi. İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, sanatçının konsere çıkamadığını ve isteyenlere biletlerin iade edileceğini açıkladı.

İzmir Marşı ile Tepki

TEV korosunun Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanmıştı. Vandi'nin sahneye çıkmaması üzerine, koro İzmir Marşı'nı seslendirdi ve seyirciler de marşa eşlik etti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye olarak konsere destek verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediğini söyledi.

Bayrak ve Atatürk Posteri Tartışması

Lal Denizli, yaşanan olayın Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ederek, hiçbir gücün Türk bayrağını ve Atatürk posterini indiremeyeceğini vurguladı. Denizli, Vandi'nin bu şehri terk etmesini istedi ve başka ülkelerde de benzer bir tutum sergilememesi gerektiğini belirtti.

Konser Devam Etti

Despina Vandi'nin sahneye çıkmamasına rağmen, konser TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti. Konser, Vandi'nin tutumuna tepki gösteren katılımcılarla coşkulu bir şekilde sona erdi.