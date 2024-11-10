Son iki yılda yaşanan depremlerle beraber ekiplerin sahada yaptıkları incelemeler doğrultusunda kültür merkezinin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin kontrolünü İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü yaparken, Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ise yıkım ihalesini yaptı.

Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yıkımı devam eden eksi kültür merkezinin yerine 270 milyon lira değerinde çok amaçlı bir kültür merkezi yapılacak.

Daha önce burada eğitim gören öğrenciler ise İpekyolu üzerinde bulunan başka bir binada geçici olarak eğitimlerini sürdürüyor.