Ankara'dan saat 11.20'de kalkış yapan AJet'ee ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 13.15'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sırada havanın yağışlı ve pistin ıslak olması nedeniyle uçak, kayarak pistten çıktı. Yolcuların halen uçakta bulundukları belirtildi.

AJET’TEN AÇIKLAMA

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenboğ Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.