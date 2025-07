Geçtiğimiz aylarda Derecik ilçesinde başlayan şap hastalığı, kısa sürede Hakkari ve diğer ilçelerini de etkisi altına alarak bölgede alarm verilmesine yol açtı. Bunun üzerine Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda tüm bölgede kapsamlı aşılama çalışmaları başlatıldı. Şap hastalığının et tüketimi konusunda yaşanan tereddütlere karşılık kasaplar, satışa sundukları etlerin veteriner hekim gözetiminde ve ekiplerin kontrolünde kesimhanelerden getirildiğini belirtti.

Yıllardır kasaplık yaptığını belirten Sefer Soydan, "Şap hastalığı Derecik'te çıktı, ardından Yüksekova, Şemdinli ve Hakkari'de de görülmesiyle ekiplerin tedbirleri devam ediyor. Bu durum ister istemez vatandaşta bir tedirginliğe yol açtı. Bazı vatandaşlar et alırken hastalığın olup olmadığını soruyor. Biz şu ana kadar kesinlikle öyle bir vakayla karşılaşmadık. Vatandaş daha çok beyaz ete yönelmiş durumda. Ancak geçen senelere bakıldığında beyaz etin alımında da bir düşüş var. Bizim kesimlerimiz mezbahalarda, gözetim altında yapılıyor. Kontrolü yapıldıktan sonra bize getirilerek en hijyenik şekilde satışını yapıyoruz. Vatandaşın içi kesinlikle rahat olsun" dedi.

"Kırmızı et fiyatları düşüş beklentisiyle stabil seyrediyor"

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Soydan, "Kırmızı etin fiyatı şu an sabitliğini koruyor. Kemikli et düşüşte ve daha da düşmesini bekliyoruz. Bu da sezonla alakalı. Şu anda kemikli etin fiyatı 500 TL, bunun altına da düşecek. Kuşbaşı fiyatını 650 TL'den satıyoruz, kıyma ise 600 TL diyebiliriz" şeklinde konuştu.