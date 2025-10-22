Son günlerde başlayan soğuk havalar ve ardında devam eden yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun sis hakim olurken, görüş mesafesi ise düştü. Bunun üzerine yolda seyahat halinde olan sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildiler.

Yoğun sisten dolayı far yakarak ilerleyebildiğini belirten Hakan Zanyar Aykut, "Havalar zaten soğudu. Bugün Yüksekova'dan Şemdinli'ye doğru yolcu ettiğimiz sırada yoğun sise yakalandık. Bizde far yakarak ilerleyebildik. Tüm sürücüler bu durumda dikkat etsinler" dedi.