Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 11.00 sularında yapılacak olan toplantı öncesinde Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bir değişiklik olması beklenmiyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken kararların, Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLİR

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ise görev süresi bu yıl sona erecek.

Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılacağı belirtiliyor ancak emekliye sevk edilmesi durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

ORGENERALLİK BEKLEYEN 5 İSİM

Toplantıda generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak ayrıca orgeneral ve oramiral atamaları da yapılacak.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.