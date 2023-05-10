Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

GAMER PROGRAMININ DETAYLARINI BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün katıldığı bir canlı yayında CHP'li Muharrem Erkek'in seçim takip modülü iddiaları ile ilgili “Bizim Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız (GAMER) var. O illerdeki seçim koordinasyon merkezi oldu, kaymakamlıkların ve valiliklerin. Yani bir sistem kuruldu. Bu sistem İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bir genelgesiyle bütün her yere gönderildi. Burayı bu sistem götürecek. Modülün ismi ne? Sandık Teslim Programı Modülü. Ya bu geçmişte de böyle. Oy sonuçlarını da veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

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