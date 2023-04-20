Türkiye, sandık başına gitmek için geri sayıma başladı..

14 Mayıs seçimlerinin son düzlüğünde siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 151 bağımsız milletvekili yarışacak.

YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

24 parti ve 151 bağımsız milletvekili seçime girecek

Buna göre; Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Kesin aday listesine bakmak için tıklayın

Oy pusulasında sıra kesinleşti

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.

Cumhur İttifakı 6.sırada yer alıyor

Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.

Millet İttifakı 15.sırada

Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.

Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

1 metrelik oy pusulasının basımına başlandı

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulasının basımına başlandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber