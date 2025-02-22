Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolda kalan araç ve vatandaşların imdadına yetişti.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İpekyolu ilçesi Ortanca Grup yolu, Muradiye ilçesi Adaklı Grup yolu ve Gültepe Mahalle yolu, Gürpınar ilçesi Koçgüden Mahalle yolu ile Özalp ilçesi Boğazkesen Mahalle yolunda başta olmak üzere birçok noktada yolda kalan araç ve vatandaş, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin hummalı çalışması ile kurtarıldı.