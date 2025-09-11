Akçay köyünde devam eden yol çalışmasında bir iş makinesinin Şehit Esma Çevik Petrol Sahasından dolum merkezine giden boru hattına zarar vermesi sonucu, sızan petrolün alev almasıyla yangın çıktı. Borudan akan petrolün köy içine doğru ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TPAO ekiplerinin boru hattına akış sağlayan vanaların kapatılarak facianın önüne geçildi. Köylüler ve TPAO ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ile facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasara ilişkin inceleme başlatıldı.