YÖK'ten depremzede öğrencilere ek kontenjanla ilgili açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Adana'da yaptığı açıklamada, "Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun." demişti.

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