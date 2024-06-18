Kenan Doğulu'nun sahneye davet ettiği Yıldız Tilbe, Doğulu'ya olan sevgisini anlatmaya başladı. Ancak Tilbe, bu sırada seyirciyi şoke eden bir gafa imza attı. Ünlü şarkıcı, Kenan Doğulu'ya "Sen benim canımsın lan... Vallahi... Forever Kenan gerçekten... Ah canım, öyle güzel günler yaşadık ki... Biz Kenan'la gerçekten anlatılır gibi değil, bir sahnede şarkı söylüyorduk. Kulübümüzü basıyorlardı. Girmeyelim oralara değil mi? Kenan'ı gerçekten çok çok çok çok seviyorum. Çünkü benim bir dönem gerçekten kader arkadaşımdı" dedi.

Tilbe'nin ardından gelen sözleri ise izleyicileri kahkahaya boğdu: "Aslında bir dönem değil, her dönemmiş... Seni çok seviyorum ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bütün kelimelerin a...k..."

Bu şok edici anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıldız Tilbe'nin Kenan Doğulu'ya karşı bu beklenmedik tavrı, hayranları tarafından merak ve şaşkınlıkla karşılandı. Sahnede gerçekleşen bu skandal anlar, ünlü şarkıcıların ilişkisi hakkında da spekülasyonlara yol açtı.