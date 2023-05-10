Wanhaber - Özel

14 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı.

Siyasi liderler il il ziyaretler gerçekleştirerek, mitingler düzenliyor. Bu kapsamda Yeşil Sol Parti de final mitingini Van’da gerçekleştireceğini duyurdu.

13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Beşyol Meydanında miting düzenleneceğini duyuran Yeşil Sol Parti’nin Van final mitingine, HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra Milletvekili Adayı Pervin Buldan ve Van Milletvekili Tayyip Temel de katılacak.

Ramazan Çetin

