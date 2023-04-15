Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yollara çıktı. Cumhhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobili ilk teslim alan kişi oldu ve bakanlara da makam aracı olarak tahsis edildi.

Kura çekimiyle 20 bin kişi Togg'u almaya hak kazandı.

Yerli otomobil Togg'un ilk kazası başkentte yaşandı! Arkadan çarptılar

TOGG'UN İLK KAZASI ANKARA'DA

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yerli otomobil Togg'a arkadan çarparak bir ilke imza atmış oldu. Yerli aracın hasar gördüğü ve kimsenin yara almadığı kazada talihsiz sürücü Togg'a çarpan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Süperhaber