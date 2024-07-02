Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Konya Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şanlıurfa Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamı Önder Koç Van Vali Yardımcılıkları görevlerine atandı.

İŞTE YENİ VAN VALİ YARDIMCILARI

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?

Mersin İli, Erdemli İlçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2009 yılında Maliye Bakanlığı Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak yaklaşık iki yıl bu görevi sürdürdü. 2010 yılında Mülki İdare mesleğine intisap ederek 12.04.2011 tarihinde Karaman Valiliğinde 100. Dönem Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. 1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimini tamamladı.

Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı ve Halfeli Belediye Başkan Vekili iken, 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Konya Sarayönü Kaymakamlığına atanan Lütfullah Göktaş 06.09.2021 tarihinde buradaki görevine başladı. Melike Hanım ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Göktaş, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Vali Yardımcılığı görevine atandı.

İBRAHİM GÜLTEKİN KİMDİR?

1987 yılında Niğde ilinin Ulukışla ilçesi Emirler Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğretim tahsilini Emirler Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-İktisat bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Maliye Bakanlığı'nda gelir uzman yardımcısı olarak başladığı memuriyet hayatına, gelir uzmanı olarak devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak 104. dönem Mülki İdare Amirliğine, 2015 yılında Kayseri Kaymakam adayı olarak intisap etti. Kayseri Valiliğinde il stajını, Niğde-Bor ve Rize- Pazar'da kaymakamlık stajını tamamladı. 2017-2018 yılları arasında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi’nde dil eğitimi gördüğü sırada çeşitli Fransız kurumlarında, Türkiye Paris Büyükelçiliğinde ve Paris Başkonsolosluğunda incelemelerde bulundu. Yurt dışında bulunduğu süre içinde ‘’Türkiye’de Üst Düzey Yöneticilerin Eğitimi’’ üzerine kaymakamlık tezi yazdı.

Ankara’da düzenlenen 104.dönem Kaymakamlık Kursunu ‘’üstün başarı’’ ile tamamladı.

Mesleki Kariyer

1.Isparta-Şarkikaraağaç Kaymakam vekilliği

2.Kayseri- Tomarza Kaymakam vekilliği

3.Kayseri- Yeşilhisar Kaymakam vekilliği

4.Tokat-Reşadiye Kaymakam vekilliği

5.Bozcaada Kaymakamlığı

6.Gümüşhane-Köse Kaymakamlığı

7.Erzurum-Karaçoban Kaymakamlığı

Gültekin, Harran Kaymakamlığı görevinden Van Vali Yardımcılığına atandı.

ÖNDER KOÇ KİMDİR?

1989 yılında Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlköğretimine Kars’ın Selim ilçesinde başlayan Koç; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2015 yılında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 104. Dönem Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez Stajını, Edirne Valiliğinde; Kaymakam refikliği stajlarını sırasıyla Yalova İlinin Çınarcık ilçesi ve Samsun İlinin Alaçam ilçesi kaymakamlıklarında; Mülkiye Teftiş Stajını Mülkiye Başmüfettişi refakatinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında tamamladı. İlk vekaletini Denizli ilinin Bekilli ilçesinde yaptıktan sonra Sinop ilinin Durağan ilçesinde ve Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere'de University of Liverpool'da 8 ay süre ile yabancı dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından 25.10.2018 tarihinde Afyonkarahisar Sultandağı ilçesi Kaymakamlığı ve ardından 13.09.2021 tarihi itibariyle Çemişgezek kaymakamlığı yaptı. Evli olan Önder Koç 23 Ağustos 2023 tarihi ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Viranşehir Kaymakamlığı görevine başladı. Koç, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Vali Yardımcılığı görevine atandı.