Temelden yüksekliği 34 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 219 bin metreküp olan baraj, bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, barajın ilçe ve bölge için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Barajdaki doluluğun karların erimesiyle arttığını belirten Ceylancı, "Baraj sayesinde ilçemizde 4 bin 140 dekar kurak arazi suya kavuşacak. Ayrıca ilçe genelinde yapımı devam eden ve onarıma ihtiyacı olan baraj göletlerin tamamlanmasıyla arazilerdeki verim de artacaktır. Bu da ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.AA