Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece sahtecilik girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.

Meclis gündemine ekim ayında sunulacak olan 11. Yargı Paketi'nde senetlerle alakalı karekod uygulaması düzenlemesinin de yer aldığı aktarıldı. Söz konusu uygulama ile ilgili merak edilenleri ise uzman isim aktardı.

"ANINDA KONTROL EDİLEBİLECEK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, senet veya bonolarda karekod mecburiyeti getirilmesinin, özellikle dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirtti. Kırık "Bugüne kadar birçok vatandaşımız sahte bono düzenlenmesi veya üzerinde oynama yapılması sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece sahtecilik girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek" dedi.

Uygulamanın dava süreçlerini de hızlandıracağını vurgulayan Kırık "Mahkemelerde 'Bu belge sahte mi, üzerinde oynama var mı?' tartışmaları yerine, karekod üzerinden doğrudan doğrulama yapılabilecek. Hem vatandaş hem yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulmuş olacak. Kısacası hem güven hem de pratiklik sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRICILARA KARŞI EN ETKİLİ KALKANLARDAN BİRİ HALİNE GELECEK"

Vatandaşların sisteme alışması konusunda tavsiyelerini de aktaran Kırık "Özellikle teknik bilgiye çok hâkim olmayan kişiler için başlangıçta soru işaretleri doğabilir. Ancak devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla bu geçiş süreci kolayca aşılabilir. Uzun vadede Karekodlu senet sistemi, dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri hâline gelecektir" dedi.

FİLİGRANLI OLACAK

Aktarılan bilgilere göre; yeni düzenlemeyle senetler artık filigranlı olarak üretilecek ve resmi kayıt altına alınacak. Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetlerin geçerliliğinin sona ereceği öğrenilirken uygulamanın e-Devlet üzerinden güvenli şekilde yapılması, senetlerin üretim ve kayıt sürecinin Merkez Bankası veya belirlenecek başka bir resmi kurum tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Diğer yandan senetler, çeklerde olduğu gibi kontrollü şekilde dağıtılacak ve senette karekod sistemiyle beraber işlem detayları da öğrenilebilecek.