Call of Duty: Black Ops 6 Activision tarafından resmen duyuruldu ve oyunun detayları Haziran ayında gerçekleşecek büyük bir etkinlikte açıklanacak. Oyunun ismi ve resmi fragman tarihi, yeni bir teaser ile birlikte duyuruldu. Ayrıca, oyun 9 Haziran'da düzenlenecek Xbox Games Showcase etkinliğinde de yer alacak ve bu etkinlikte büyük bir oynanış gösterimi yapılacak.

Activision, oyunun ilk teaser'ını yayınladı ve USA Today gazetesinde tam sayfa bir reklam vererek oyunun adı ve logosunu duyurdu. Ayrıca, "TheTruthLies" adlı özel bir interaktif web sitesi de yayına girdi. Bu sitede, eski bir CRT televizyonda altı farklı kanalı değiştirerek oyunun evreni hakkında ipuçları içeren videolar izleyebilirsiniz. Call of Duty: Black Ops 6'nın kampanyası, orijinal Black Ops kadar güçlü olmasa da beklenmedik bir finalle dikkat çekiyor ve görsel detaylarıyla öne çıkıyor. Oyunun daha fazla detayı ve oynanış gösterimi için Haziran ayını beklemek gerekiyor, ancak şimdilik oyunun teaser'ları ve interaktif web sitesi üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 6 Ne Zaman Çıkacak?

Şu ana kadar öğrendiklerimiz:

Tanıtım Tarihi: Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, 2024 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun dünya çapında tanıtımı 9 Haziran 2024'te Xbox Games Showcase etkinliğinde yapılacak ve ardından Black Ops 6 Direct yayını gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte oyunun çıkış tarihi ve diğer önemli detaylarının açıklanması bekleniyor.

Teaser Bilgileri: İlk teaser, USA Today gazetesinde tam sayfa bir reklam ile yayınlandı ve oyunun adı ile logosunu içeriyordu. Ayrıca, Activision tarafından hazırlanan "TheTruthLies" adlı interaktif bir web sitesi bulunuyor. Bu site, eski bir CRT televizyonda altı farklı kanalı değiştirerek izlenebilecek videolar sunuyor.

Oynanış Özellikleri: Black Ops serisi, Modern Warfare oyunlarına kıyasla daha arcade ve canlı bir görünüme sahip olacak. Oyun, heyecan verici birinci şahıs nişancılık deneyimi, araç içi savaşlar ve Modern Warfare 2'ye benzer bir oyun hissiyatı sunacak. Ancak, oyunun işleyişine kontrast eklemek için bazı değişiklikler yapılabilir.

Kampanya ve Çok Oyunculu Modlar: Black Ops 6'nın bir kampanya modu, beklenen çok oyunculu özellikler ve bir Zombi modu içermesi muhtemel.

Daha fazla bilgi ve oyunun tam özellikleri için 9 Haziran'daki tanıtımı beklemek gerekiyor. Oyunun resmi tanıtımı, Xbox Games Showcase'in ardından yapılacak olan Black Ops 6 Direct etkinliğinde gerçekleştirilecek.