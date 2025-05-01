Yaz tatilinin erkene alınacağına dair iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den net açıklama geldi. Tatilin erkene çekilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirten Tekin, “Okulların 180 iş günü açık kalması gerekiyor. Bu da mevzuatla belirlenmiş bir zorunluluk” dedi.

Bazı kesimlerin erken tatil önerisine, yeni eğitim yılının da erken başlaması koşuluyla destek verdiğini ifade eden Bakan Tekin, bu önerilerin mevcut eğitim-öğretim yılını değil, ancak gelecek yılın planlamasını ilgilendirdiğini vurguladı. Tekin, “Bilmeyenler erken tatili savunuyor ama bu başka bir konu, o da önümüzdeki yılın hesabı” ifadelerini kullandı.